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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 15:40 19.10.2018 - 15:40

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС в пятницу совершил полет вблизи территории Сирии, куда в конце прошлого месяца Россия поставила зенитные ракетные комплексы С-300, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером ZZ666, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, осуществлял полет к югу от Сирии в воздушном пространстве Израиля и Иордании. На обратном пути из Ирака на базу в Греции разведчик, способный, в том числе, вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника, вновь пролетел вблизи Сирии.

Как сообщалось, в минувший вторник вблизи территории Сирии совершили пролеты сразу два британских разведывательных самолета - RC-135W и Sentinel R.1.

В среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V также провел длительный полет вблизи Сирии. В течение более трех часов он летал у побережья Сирии, а также над международными водами Средиземноморья вблизи Ливана, откуда он мог вести разведку радиоизлучающих целей в районе сирийской столицы Дамаска.

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