Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 16:24

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - На фоне саммита НАТО в Лондоне самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W во вторник совершил полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик, вылетевший с авиабазы Уоддингтон, совершил серию пролетов вблизи сухопутной и морской границы Калининградской области. В течение более часа он курсировал в воздушном пространстве Литвы, временами приближаясь к российской границе на расстояние 36 км, и над международными водами Балтийского моря.

Аналогичный полет британский разведывательный самолет совершил 29 ноября.

Как сообщалось, в понедельник сразу два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.

Дальние беспилотники ВВС США вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. После перелета дронов над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10, совершил два пролета вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, а также северо-запада Белоруссии. Затем он часами курсировал вдоль севера Калининградской области, выполняя полет в воздушном пространстве Литвы. Временами американский разведывательный дрон приближался к границам области на расстояние около 38 км.

Тем временем, второй дрон - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10, подлетев через три часа после своего "напарника" к российским рубежам, длительное время кружил над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области.

Первый беспилотник ВВС США провел у российских границ более 12 часов, второй - около восьми. Полеты осуществлялись на высоте 16 тыс. метров.

1нв пч

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