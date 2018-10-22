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Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США R-135V, выполнявший в понедельник многочасовой полет вблизи побережья Краснодарского края и Крыма также совершил подлет к Абхазии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик дважды пролетел вдоль побережья Абхазии на участке между российско-абхазской границей и Сухумом. Всего он находился вблизи Абхазии около 15 минут. Морскую границу Абхазии самолет не нарушал, совершая полет над международными водами Черного моря.

Как сообщалось ранее, разведчик RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более четырех часов курсировал по линии от Сочи, вдоль всего побережья Краснодарского края, мимо Керченского пролива, вдоль южного и юго-западного побережья Крыма до западной оконечности полуострова.

С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на большую глубину территории противника, самолет ВВС США мог "сканировать" всю территорию Крыма и Краснодарского края.

Согласно открытым источникам, RC-135V, в частности, способен вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника.

Маршрут его полета к российским берегам после вылета с авиабазы в Греции проходил в небе над Грецией и Болгарией. Приблизительно в 11:20 мск он начал полет у побережья Краснодарского края.

Последний раз самолет ВВС США данного типа осуществлял полет вблизи Черноморского побережья России 11 октября.

1нв др

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Интерфакс