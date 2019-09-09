Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 21:30

Лондон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS в понедельник совершили многочасовые полеты вблизи западных границ России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществлял облет Калининградской области, выполняя задание в воздушном пространстве над Польшей, Балтийским морем и Литвой.

Тем временем, натовский самолет AWACS, встав в круг в воздушном пространстве Латвии, длительное время барражировал у западных границ Псковской области.

У морских границ Калининградской области в понедельник был также зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4. Он провел серию пролетов вдоль российского побережья над международными водами Балтики.

5 сентября самолет разведки и управления нанесением авиаударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 также совершил многочасовой полет у западных границ России. По имеющимся данным, британский разведчик осуществил пролеты вдоль западной границы Белоруссии в районе Бреста, а затем длительное время барражировал у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, находясь в небе над Польшей и странами Балтии.

1нв др

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