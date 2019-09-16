Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 15:36

(добавлен текст после 3 абзаца)

Вашингтон/Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - На подмосковном аэродроме Кубинка в понедельник совершил посадку американский военный самолет OC-135B, прибывший для проведения очередного наблюдательного полета над Россией в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, в субботу после трансатлантического перелета сделал промежуточную посадку на авиабазе Милденхолл в Великобритании, а затем в понедельник направился в Россию.

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщила, что совместная миссия США и Канады с 16 по 21 сентября выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135В с аэродрома Кубинка.

"В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - говорится в публикации.

В рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России.

Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Как сообщалось, самолеты ВКС РФ с конца марта также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

1нв ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!