Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 15:35

Вашингтон/Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - На подмосковном аэродроме Кубинка в понедельник совершил посадку американский военный самолет OC-135B, прибывший для проведения очередного наблюдательного полета над Россией в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, в субботу после трансатлантического перелета сделал промежуточную посадку на авиабазе Милденхолл в Великобритании, а затем в понедельник направился в Россию.

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщила, что совместная миссия США и Канады с 16 по 21 сентября выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135В с аэродрома Кубинка.

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