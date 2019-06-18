Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 15:31

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V во вторник днем совершил очередной трехчасовой полет вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществил пролет вдоль морской границы Калининградской области и ее сухопутной границы с Литвой. Затем он длительное время курсировал вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, выполняя задание в воздушном пространстве Латвии и Эстонии.

Накануне американский разведчик RC-135V также провел многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, осуществляя его в небе над Польшей и международными водами Балтики. На фоне проходящих в акватории Балтийского моря крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS 2019 американские разведывательные самолеты практически ежедневно выполняют полеты у российских границ.

Кроме того, в понедельник вблизи российских рубежей в регионе Балтики совершил полет стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские истребители в понедельник поднимались на "перехват" стратегических бомбардировщиков США над Балтийским и Черным и морями.

"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей", - говорилось в сообщении центра.

1нв пч

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