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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 13:10 17.10.2018 - 13:10

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду провел длительный полет вблизи Сирии, куда в конце прошлого месяца Россия поставила зенитные ракетные комплексы С-300, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным RISE41, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более трех часов летал у побережья Сирии, а также над международными водами Средиземноморья вблизи Ливана, откуда он мог вести разведку радиоизлучающих целей в районе сирийской столицы Дамаска.

Согласно открытым источникам, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, в частности, способен вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника.

В минувший вторник сразу два британских разведывательных самолета совершили пролеты вблизи территории Сирии. Они курсировали к югу от Сирии в воздушном пространстве Иордании и Израиля.

В конце сентября глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Россия передала Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.

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