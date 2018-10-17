Самолет ВВС США провел многочасовую разведку вблизи Сирии, куда поставлены российские С-300
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Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду провел длительный полет вблизи Сирии, куда в конце прошлого месяца Россия поставила зенитные ракетные комплексы С-300, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным RISE41, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более трех часов летал у побережья Сирии, а также над международными водами Средиземноморья вблизи Ливана, откуда он мог вести разведку радиоизлучающих целей в районе сирийской столицы Дамаска.
Согласно открытым источникам, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, в частности, способен вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника.
В минувший вторник сразу два британских разведывательных самолета совершили пролеты вблизи территории Сирии. Они курсировали к югу от Сирии в воздушном пространстве Иордании и Израиля.
В конце сентября глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Россия передала Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.
1нв вш
Интерфакс