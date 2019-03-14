Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 9:47

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в четверг совершил наблюдательный полет над Иркутской областью, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T вылетел для выполнения миссии над территорией России с авиабазы в Японии. Затем он совершил посадку в Хабаровске для того, чтобы взять на борт российских наблюдателей.

Этот же самолет совершил аналогичные полеты над территорией России 23, 25 февраля и 1, 11 и 13 марта. В частности, полеты осуществлялись над Забайкальским краем. Они стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

В минувший понедельник врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин сообщил, что "в период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения Boeing OC-135B с аэродрома Хабаровск (Новый)".

По его словам, полет будет осуществляться по согласованному маршруту. "Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал Р.Шишин.

"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения - аэрофотоаппараты - прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - заявил представитель Минобороны РФ.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.

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