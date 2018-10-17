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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 19:26 17.10.2018 - 19:26

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду совершил очередной многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14846 и позывным MARIO64, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более трех часов курсировал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

С учетом технических возможностей по ведению радиоэлектронной разведки на большую глубину территории противника RC-135V мог "зондировать" всю территорию Калининградской области.

Согласно открытым источникам, этот самолет, в том числе способен вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника.

Как сообщалось, в понедельник все тот же стратегический разведывательный самолет RC-135V с бортовым номером 64-14846 и дальний беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk также осуществили многочасовые полеты вблизи границ Калининградской области.

RC-135V, также как и среду, вел разведку вблизи российской территории, курсируя в воздушном пространстве Польши, а тяжелый американский беспилотник летал к северу от Калининградской области в небе над Литвой.

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