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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 22:02 20.10.2018 - 22:02

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в субботу совершил новый полет у побережья Мурманской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более чем трех часов курсировал в воздушном пространстве над международными водами Баренцева моря вблизи российских морских границ.

Как сообщалось, в четверг аналогичный стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, предназначенный, в том числе, для отслеживания пусков баллистических ракет, осуществил многочасовой полет над районом Баренцева моря, где подводные крейсеры Северного флота проводили учения.

В четверг пресс-служба Северного флота сообщила, что подводные крейсеры провели учение в Баренцевом море, в ходе которого отработали слежение за подлодками и провели торпедную атаку.

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