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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 19:12 18.05.2018 - 19:12

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в пятницу совершил новый многочасовой полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их данным, американский разведывательный самолет с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более трех часов летал к юго-западу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также вблизи ее морских границ в небе над Балтикой.

Одновременно вблизи побережья области в пятницу совершал длительный полет шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, поднявшийся с авиабазы Малмен.

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