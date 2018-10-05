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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 13:11 05.10.2018 - 13:11

*** Самолет также летал у побережья Ливана, откуда он мог вести разведку за районом Дамаска

Лондон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в пятницу совершил длительный полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14848, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная с 10:00 мск четыре часа курсировал у сирийского побережья над международными водами Восточного Средиземноморья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, совершил не менее 10 пролетов вдоль сирийских берегов, в ходе которых он, в частности, приближался к авиабазе Хмеймим на расстояние 60 км.

Самолет RC-135V также летал у побережья Ливана, откуда он мог вести разведку радиоизлучающих целей в районе сирийской столицы Дамаска.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Россия уже передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, в том числе четыре пусковые установки.

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