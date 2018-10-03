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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 13:50 03.10.2018 - 13:50

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду совершил длительный полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, он совершал полет вблизи сирийского побережья после прилета в на авиабазу Хмеймим очередного тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил России.

Американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14848, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная с 10:10 мск более 2,5 часов курсировал у сирийского побережья над международными водами Восточного Средиземноморья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, совершил не менее 10 пролетов вдоль сирийских берегов, в ходе которых он, в частности, приближался к авиабазе Хмеймим на расстояние 55-60 км.

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