Самолет ВВС США провел радиоэлектронную разведку вблизи российских баз в Сирии

Этот контент был опубликован 7 января 2019 г. 16:17

Лондон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14841 и позывным ILKA21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более двух часов курсировал вдоль сирийского побережья. Он совершал полет на расстоянии около 60 км от российских баз на высоте 9,6 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья.

Самолет предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Как сообщалось, 4 января патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз.

Американский морской разведчик с бортовым номером 168764, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около двух часов курсировал вблизи сирийского побережья, временами приближаясь к российским базам на расстояние приблизительно 35-40 км. Самолет выполнял полет на высоте 4,7 тыс. метров.

Аналогичные разведывательные полеты вблизи российских баз в Сирии патрульные противолодочные самолеты ВМС США также осуществили 31 декабря и 2 января.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, в ближайшие дни вблизи побережья Сирии будет закрыт морской район в связи проведением там учений кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

1нв аг

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