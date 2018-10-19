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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:11 19.10.2018 - 11:11

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в пятницу совершил полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал в воздушном пространстве Эстонии по линии Тарту - Финский залив. В какие-то моменты самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к российской границе на расстояние 53 км.

На обратном пути из Эстонии он также провел разведку вблизи границ Калининградской области.

Как сообщалось, в четверг стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, предназначенный в том числе для отслеживания пусков баллистических ракет, осуществил многочасовой полет над районом Баренцева моря, где подводные крейсеры Северного флота проводили учения, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Тем временем другой стратегический разведывательный самолет ВВС США - RC-135U совершил облет Калининградской области, курсируя в небе над Польшей, Литвой и Балтикой.

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