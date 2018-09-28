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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 14:48 28.09.2018 - 14:48

Лондон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в пятницу провел многочасовой полет у побережья Крыма, в том числе вблизи районов, где на полуострове проходят учения 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа и кораблей Черноморского флота, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14848 и позывным FIXX21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, который способен вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в течение более трех часов курсировал вдоль побережья Крыма, в том числе в районе Евпатории, Севастополя и Феодосии.

Как сообщалось, 22 и 25 сентября вблизи побережья Крыма также совершал многочасовой полет стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W, 23 сентября - американский RC-135W, а 25 сентября - стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.

Согласно открытым источникам, самолеты-разведчики RC-135, в частности, предназначены для сбора информацию о работе систем радиолокационного излучения радаров ПВО потенциального противника. Полученные сведения используются для разработки новых и модификации имеющихся систем раннего предупреждения об обнаружении авиации ВВС США радиолокационными станциями противника, а также способов подавления работы радаров и разработки противорадиолокационных ракет для их уничтожения.

В совместном учении в районе Черноморского побережья принимают участие более 1 тыс. военнослужащих 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

1нв ки

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