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Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 16:12 30.09.2018 - 16:12

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в воскресенье совершил многочасовой полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14848, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение около трех часов курсировал у сирийского побережья над международными водами Восточного Средиземноморья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, совершил не менее 12 пролетов вдоль сирийских берегов, в ходе которых он, в частности, приближался к российской авиабазе Хмеймим на расстояние приблизительно 45-50 км.

Как сообщалось, на фоне решения России поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 за последние три дня по меньшей мере три тяжелых военно-транспортных самолета Воздушно-космических сил России Ан-124-100 "Руслан" совершили рейсы на авиабазу Хмеймим. Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

Кроме того, к российской базе в Тартусе в настоящее время подходит тяжелогруженый контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика", туда же идет большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

Американский разведчик в воскресенье совершал полет, в том числе над морским районом вблизи Сирии, где шел контейнеровоз "Спарта-3".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил, что поставка ракетных зенитных комплексов С-300 в Сирию уже началась.

В понедельник Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300.

Это заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли все 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ регулярно совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. По данным газеты "Известия", в понедельник на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С.Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

1нв аг

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