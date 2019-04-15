Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 15:24

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил новый многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществил два облета вокруг территории Калининградской области. Разведчик совершал полет в воздушном пространстве Польши, над международными водами Балтики и в небе Литвы. Всего самолет находился вблизи российских границ около трех с половиной часов.

Накануне вблизи Калининградской области также проводил разведку стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk. Кроме того, этот дальний беспилотник совершил пролеты вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, выполняя задание в небе над Эстонией.

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