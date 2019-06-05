Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 14:20

*** Вместе с ним у границ России выполнял задание натовский самолет AWACS

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду совершил новый многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществил два облета вокруг территории Калининградской области. Разведчик осуществлял полет в воздушном пространстве Польши, над международными водами Балтики и в небе Литвы. Всего самолет находился вблизи российских границ около трех часов.

Вместе с ним разведку вблизи Калининградской области вел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS. После перелета с базы в Норвегии, самолет, встав в круг, длительное время летал к юго-западу от российской границы в районе польского города Гданьск.

Как сообщал "Интерфакс", накануне два американских разведывательных самолета - P-8A Poseidon и RC-135V совершили многочасовые полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. 6-й оперативный флот ВМС США заявил, что во вторник российский истребитель Су-35С трижды в течение трех часов "перехватывал" американский самолет, выполнявший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

"4 июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был трижды перехвачен российским Су-35 в течение 175 минут", - говорится в заявлении 6-го флота. При этом второй из трех перехватов был определен как "небезопасный".

Минобороны России в среду отвергло утверждения американских военных о том, что российский истребитель Су-35 осуществил "небезопасный перехват" американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - заявили в Минобороны РФ.

Во вторник также стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk и P-8A Poseidon провели многочасовые разведывательные полеты вблизи побережья Крыма и Краснодарского края, выполняя их над международными водами Черного моря.

1нв др

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