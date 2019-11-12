Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 15:22

Лондон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V во вторник совершил длительный полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, первоначально совершил несколько пролетов вдоль границ Ленинградской и Псковской областей в небе над Эстонией. Затем разведчик облетел Калининградскую область, выполняя полет вдоль ее границ в воздушном пространстве Литвы и Польши.

Тем временем, во вторник самолет дальнего боевого управления и целеуказания ВВС США E-8C Joint STARS, поднявшийся с авиабазы Рамштайн, встав в круг в небе над Польшей, в течение около трех часов летал к юго-западу от Белоруссии недалеко от Бреста.

Накануне были также зафиксированы полеты разведывательных самолетов ВВС Великобритании и США вблизи Калининградской области. Так, британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W совершал облет области по периметру ее границ, а американский самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS курсировал к югу от нее, находясь в небе Польши.

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