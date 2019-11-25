Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 13:08

Лондон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил очередной разведывательный полет у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, около двух часов курсировал над международными водами Балтики вдоль морской границы Калининградской области от Польши до Литвы.

Перед этим американский разведчик также совершил два пролета вдоль западной границы Белоруссии и к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

В минувшую пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение прошедшей недели вели 28 иностранных летательных аппаратов.

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны за неделю выполнили 19 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечалось в публикации.

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