Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 10:25

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в понедельник осуществил очередной наблюдательный полет над Забайкальским краем, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T вылетел для выполнения миссии над территорией России с авиабазы в Японии. По имеющимся данным, затем он совершил посадку в Хабаровске для того, чтобы взять на борт российских наблюдателей.

Самолет ВВС США выполнял полет над российской территорией на высоте около пяти тысяч метров.

Этот же самолет совершил аналогичные полеты над территорией России 23, 25 февраля и 1 марта. Они стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Ранее в понедельник врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин сообщил, что "в период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения Boeing OC-135B с аэродрома Хабаровск (Новый)".

По его словам, полет будет осуществляться по согласованному маршруту. "Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал Р.Шишин.

"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения - аэрофотоаппараты - прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - заявил представитель Минобороны РФ.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.

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