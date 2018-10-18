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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 17:35 18.10.2018 - 17:35

*** Полет еще одного самолета-разведчика зафиксирован вблизи Калининграда

Лондон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, предназначенный, в том числе, для отслеживания пусков баллистических ракет, в четверг осуществил многочасовой полет над районом Баренцева моря, где подводные крейсеры Северного флота проводили учения, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 61-2662 и позывным TOAD24, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, не менее трех часов курсировал над международными водами Баренцева моря.

В четверг пресс-служба Северного флота сообщила, что подводные крейсеры провели учение в Баренцевом море, в ходе которого отработали слежение за подлодками и провели торпедную атаку.

"В соответствии с планом боевой подготовки они отработали подводное маневрирование, поиск и слежение за подводной лодкой с использованием гидроакустического вооружения, а также торпедную атаку в условиях противодействия противника", - говорится в сообщении.

Там отметили, что противолодочная подготовка является обязательным элементом курса подготовки экипажей всех подводных лодок, в том числе атомных подводных ракетных крейсеров, основным предназначением которых является применение их ракетных комплексов.

Количество и тип подлодок, принимавших участие в учении, не сообщается.

Тем временем другой стратегический разведывательный самолет ВВС США - RC-135U совершил облет Калининградской области. Он осуществлял полет в небе над Польшей, Литвой и Балтикой.

Как сообщалось, телеканал Си-Эн-Эн опубликовал спутниковые снимки, предположительно, указывающие на то, что российские военные проводят значительную модернизацию, как минимум, на четырех военных объектах, расположенных в районе Калининграда. Спутниковые снимки, попавшие в распоряжение Си-Эн-Эн, были сделаны частной компанией "ИмиджСат Интернэшнл" в период с 19 июля по 1 октября.

Ссылаясь на данные со спутниковых снимков, телеканал отметил вероятность проведения реконструкции на авиабазе "Чкаловск", а также на военном объекте в Черняховске, куда в феврале были поставлены оперативно-тактические комплексы "Искандер", способные нести ядерное оружие. Кроме того, согласно данным телеканала, произведена реконструкция бункера для хранения ядерного оружия в Калининградской области и еще одного бункера для обычных вооружений.

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