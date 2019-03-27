Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 21:24

Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду провел очередной многочасовой полет у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 64-14845 и позывным LUCKY17, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, первоначально совершил два пролета вдоль границ Калининградской области в небе над Литвой, а затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, в течение около двух часов курсировал вблизи Ленинградской и Псковской областей. Он выполнял полет по маршруту от эстонского города Тарту до Финского залива. При этом американский разведчик в какие-то моменты приближался к российской морской границе в районе Финского залива на расстояние около 37 км и 49 км к границе Эстонии с Псковской областью.

Как сообщалось, в среду также патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Американский морской разведчик с бортовым номером 168848, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал вдоль сирийского побережья, временами приближаясь к российским базам в Хмеймиме и Тартусе на расстояние приблизительно 42 и 34 км соответственно. При этом самолет выполнял полет на высоте всего около пяти тысяч метров.

Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 22 км (12 морских миль) от побережья, он не нарушал.

По имеющимся данным, в текущем месяце американские разведывательные самолеты совершили с учетом последнего, по меньшей мере, шесть разведывательных полетов в районе российских баз в Сирии.

1нв пч

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