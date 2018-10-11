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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 0:11 12.10.2018 - 00:11

*** "Летающий радар" НАТО также провел многочасовой полет вблизи Калининградской области

Лондон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S в четверг провел длительный полет вблизи Мурманской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 61-2662 и позывным TOAD24, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов летал у северных границ России, находясь в небе над международными водами Баренцева моря. Согласно открытым данным, самолет RC-135S, в частности, предназначен для отслеживания пусков баллистических ракет.

В четверг также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90452 и позывным NATO06, поднявшийся с авиабазы Гайленкирхен в Германии, совершил многочасовой полет у границ Росси на юге Балтики. Встав в круг в районе польского города Гданьска, он не менее трех часов курсировал к юго-западу от Калининградской области.

Как сообщалось, в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США R-135V осуществил очередной полет вблизи Крыма и побережья Краснодарского края.

Американский разведчик с бортовым номером 64-14841, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение не менее трех часов курсировал вдоль морских границ Крыма и Краснодарского Края.

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