Самолет ВВС США, предназначенный для отслеживания пусков ракет, совершил разведывательный полет у северных рубежей России
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** "Летающий радар" НАТО также провел многочасовой полет вблизи Калининградской области
Лондон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S в четверг провел длительный полет вблизи Мурманской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 61-2662 и позывным TOAD24, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов летал у северных границ России, находясь в небе над международными водами Баренцева моря. Согласно открытым данным, самолет RC-135S, в частности, предназначен для отслеживания пусков баллистических ракет.
В четверг также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90452 и позывным NATO06, поднявшийся с авиабазы Гайленкирхен в Германии, совершил многочасовой полет у границ Росси на юге Балтики. Встав в круг в районе польского города Гданьска, он не менее трех часов курсировал к юго-западу от Калининградской области.
Как сообщалось, в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США R-135V осуществил очередной полет вблизи Крыма и побережья Краснодарского края.
Американский разведчик с бортовым номером 64-14841, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение не менее трех часов курсировал вдоль морских границ Крыма и Краснодарского Края.
1нв см
Интерфакс