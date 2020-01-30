Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 17:59

Париж. 30 января. ИНТЕРФАКС - Самолет ВВС Франции в четверг приземлился в китайском городе Ухань, который считается эпицентром вспышки нового коронавируса, чтобы забрать на родину французов из карантинной зоны, сообщает газета "Фигаро".

Ожидается, что авиалайнер Airbus A320 вернется во Францию в пятницу.

По данным французского минздрава, этим спецрейсом вернуться во Францию смогут около 200 человек. На борту самолета также находится медицинская команда из 20 человек.

После того, как самолет с эвакуированными французами вернется из КНР, все пассажиры будут отправлены на карантин на две недели.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

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