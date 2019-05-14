Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 10:33

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 прибыл в США для проведения полета в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, во вторник рано утром по московскому времени самолет совершил посадку на авиабазе Райт-Паттерсон, расположенной близ города Дейтон в штате Огайо. После вылета из подмосковного аэродрома Чкаловский в понедельник он совершил промежуточную посадку на авиабазе Трентон в Канаде.

Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник сообщила, что группа российских инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США с 12 по 20 мая в рамках Договора по открытому небу.

"Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сообщалось в публикации.

Как сообщал "Интерфакс", в рамках Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 в конце марта совершил первый после длительного перерыва наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами, расположенными в штатах Калифорния и Невада. Еще один такой полет был осуществлен в конце апреля. Тогда самолет ВКС России Ту-214ОН летал над штатами Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.

Также в рамках договора самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

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