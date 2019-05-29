Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 11:18

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 прибыл в США для проведения очередного полета в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, в среду рано утром по московскому времени самолет совершил посадку на американской авиабазе Райт-Паттерсон, расположенной близ города Дейтон в штате Огайо.

Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что "в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США". Общая его дальность составит 4900 км.

Это будет уже четвертый наблюдательный полет российских инспекторов над территорией США в текущем году.

Как сообщал "Интерфакс", в конце марта российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил первый после длительного перерыва наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами, расположенными в штатах Калифорния и Невада. Второй полет был осуществлен в конце апреля. Тогда самолет ВКС России Ту-214ОН летал над штатами Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.

Еще один полет состоялся в середине мая. Маршрут полета Ту-154М ЛК-1 пролегал над штатами Арканзас, Техас, Луизиана, Миссури, Алабама и Джорджия. В частности, в Луизиане российский военный самолет совершил пролет над авиабазой Барксдейл, где размещаются стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и находится штаб Командования глобального удара ВВС США. Он также пролетел над авиабазой Уайтмен в Миссури, на территории которой размещаются стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, способные нести ядерное оружие, а также дальние бомбардировщики B-1B Lancer.

Также в рамках договора самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

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