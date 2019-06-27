Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 12:07

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации международного Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил полет над территорией США, в ходе которого он, в частности, пролетел над тихоокеанской базой американских стратегических ракетных подводных лодок Китсап-Бангор, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, российский самолет, вылетевший с аэродрома открытого неба в Грейт-Фолс (штат Монтана), выполнял многочасовой инспекционный полет над стратегическими базами и объектами на северо-западе США, в частности, в штатах Вашингтон и Аляска.

На военно-морской базе Китсап-Бангор размещаются стратегические подводные лодки атомного ракетного базирования Ohio, оснащенные межконтинентальными ракетами Trident II (D5), а также ударные подлодки с крылатыми ракетами Tomahawk.

Официальная газета вооруженных сил РФ "Красная звезда" 24 июня сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что российский самолет выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Это уже пятая серия наблюдательных полетов российских инспекторов над американскими стратегическими военными базами и объектами, которые начали выполняться с марта текущего года после длительного перерыва.

Также в рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком.

Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между ними объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

1нв др

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