Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 21:27

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации международного Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 в четверг выполнил очередной наблюдательный полет над военными объектами Португалии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет ВКС РФ, в частности, совершил пролеты над важнейшими базами ВВС и ВМС Португалии, расположенными в районе столицы Лиссабона, а также в центральной части страны.

Накануне российский военный самолет выполнил полет над военными объектами на португальских Азорских островах в Атлантике. Ту-154М ЛК-1, вылетевший из Лиссабона, совершил полет, в том числе, над авиабазой Лажеш на острове Терсейра, которая используется авиацией США в качестве аэродрома подскока на европейском театре военных действий для стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и самолетов-заправщиков.

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщила, что российские военные наблюдатели в рамках данного договора совершат с 16 по 20 сентября инспекционный полет над территорией Португалии.

Как сообщал "Интерфакс", российский военный самолет Ту-154М ЛК-1, вылетевший с подмосковного аэродрома Кубинка, в понедельник прибыл в Лиссабон.

ВВС США на минувшей неделе сообщили, что один из трех стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, временно переброшенных в Великобританию, в ходе тренировочного вылета совершил кратковременную посадку для дозаправки на авиабазе на Азорских островах, после чего вернулся в Англию.

1нв гс

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