Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 17:28

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский военный самолет Ту-154МЛК-1, вылетевший с подмосковного аэродрома Кубинка, в понедельник прибыл в Лиссабон для проведения наблюдательного полета над Португалией в рамках реализации международного Договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщила, что российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу совершат с 16 по 20 сентября инспекционный полет над территорией Португалии.

Как сообщалось, в понедельник на подмосковном аэродроме Кубинка совершил посадку американский военный самолет OC-135B, прибывший для проведения очередного наблюдательного полета над Россией.

Самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, в субботу после трансатлантического перелета сделал промежуточную посадку на авиабазе Милденхолл в Великобритании, а затем в понедельник направился в Россию.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

1нв ав

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