Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 14:16

*** Близ российских баз в Сирии также зафиксирован полет американского разведчика

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в среду совершил четырехчасовой полет у черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, первоначально совершил пролет вдоль побережья Краснодарского края и Южного берега Крыма, а затем несколько часов кружил к юго-западу от полуострова. В районе Севастополя он приближался к российским берегам на расстояние около 36 км.

Аналогичный многочасовой разведывательный полет этот же самолет осуществил у российских границ на Черном море 27 мая.

Тем временем, в среду другой самолет ВМС США - патрульный противолодочный P-8A Poseidon провел часовую разведку вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус. В последнее время американские морские разведчики практически ежедневно выполняют полеты вблизи российских баз в Сирии.

Как сообщалось, во вторник стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил девятичасовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики.

Американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Итальянском острове Сицилия, начиная с 10:48 мск, в течение более двух часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Затем в воздушном пространстве Латвии и Эстонии он более трех часов летал с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей. Позднее, вернувшись в литовское небо, американский беспилотник совершил еще одну серию пролетов у границ Калининградской области, продолжавшихся, по меньшей мере, три часа.

1нв др

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