Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 20:18

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США в среду совершил очередной разведывательный полет вблизи Крыма и Керченского пролива на фоне сообщения США о разработке НАТО пакета мер по сдерживанию действий России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также Керченского пролива.

При этом он приближался к российскому побережью в районе Севастополя и Ялты на расстояние 32-35 км, то есть фактически шел по кромке морской границы, проходящей в 22 км (12 морских милях) от берегов страны. К входу в Керченский пролив он приближался на расстояние около 48 км.

Как сообщила в среду журналистам постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс в настоящее время готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, который, в частности, предусматривает увеличение разведывательных полетов у границ России и направление в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

"Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД стран-членов НАТО. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море", - сказала она на брифинге.

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, приуроченная к 70-й годовщине образования альянса, пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.

2 апреля самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, также осуществил многочасовой полет вдоль черноморских границ России, в ходе которого он совершил несколько пролетов вблизи побережья Крыма, к югу от входа в Керченский пролив и у побережья Кубани.

Как сообщалось, в минувший четверг в акваторию Черного моря вошли боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе ее флагмана эсминца ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадского фрегата "Торонто", испанского фрегата "Санта Мария" и турецкого фрегата "Гелиболу".

В настоящее время канадский и испанский фрегаты находятся с визитом в украинском порту Одесса, а остальные корабли группы зашли в грузинский порт Поти.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Однако в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

В январе и феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Дональд Кук". По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походами следили силы Черноморского флота.

1нв ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!