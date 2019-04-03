Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США в среду совершил очередной разведывательный полет вблизи Крыма и Керченского пролива на фоне сообщения США о разработке НАТО пакета мер по сдерживанию действий России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также Керченского пролива.
При этом он приближался к российскому побережью в районе Севастополя и Ялты на расстояние 32-35 км, то есть фактически шел по кромке морской границы, проходящей в 22 км (12 морских милях) от берегов страны. К входу в Керченский пролив он приближался на расстояние около 48 км.
Как сообщила в среду журналистам постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс в настоящее время готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, который, в частности, предусматривает увеличение разведывательных полетов у границ России и направление в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
"Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД стран-членов НАТО. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море", - сказала она на брифинге.
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, приуроченная к 70-й годовщине образования альянса, пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.
2 апреля самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, также осуществил многочасовой полет вдоль черноморских границ России, в ходе которого он совершил несколько пролетов вблизи побережья Крыма, к югу от входа в Керченский пролив и у побережья Кубани.
Как сообщалось, в минувший четверг в акваторию Черного моря вошли боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе ее флагмана эсминца ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадского фрегата "Торонто", испанского фрегата "Санта Мария" и турецкого фрегата "Гелиболу".
В настоящее время канадский и испанский фрегаты находятся с визитом в украинском порту Одесса, а остальные корабли группы зашли в грузинский порт Поти.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Однако в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
В январе и феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Дональд Кук". По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походами следили силы Черноморского флота.
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