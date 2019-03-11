Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 19:41

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник днем совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168764, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, начиная с 16:20 мск в течение более часа курсировал вблизи сирийского побережья, временами приближаясь к российским базам в Тартусе и Хмеймиме на расстояние 35 и 49 км соответственно. Он совершил не менее восьми пролетов вдоль сирийского побережья на высоте пяти тысяч метров.

Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 22 км (12 морских миль) от побережья, самолет не нарушал.

Аналогичный полет американский Poseidon провел в минувшую среду. Тогда же морской разведчик совершил облет района проведения стрельб с кораблей ВМФ РФ у побережья Сирии.

Как сообщалось, в понедельник другой патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, также вылетевший из Италии, провел облет на низкой высоте отряда кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", идущего в Атлантике.

Американский морской разведчик перед подлетом в 14:09 мск к району нахождения кораблей Севфлота в 275 км к западу от пролива Гибралтар снизился с высоты 9,1 тыс. метров до 907 метров, встав затем в круг. По имеющимся данным, в ходе облета российских кораблей он в какой-то момент снижался до 160 метров.

В общей сложности американский морской разведчик провел над районом нахождения российских кораблей более полутора часов. В 15:50 мск он лег курсом на базу.

В минувший вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "Адмирал Горшков" в скором времени войдет в состав российской эскадры в Средиземном море.

1нв ки

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