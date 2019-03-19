Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 20:47

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168857, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, в течение более двух часов курсировал вблизи сирийского побережья, временами приближаясь к российским базам в Тартусе и Хмеймиме на расстояние приблизительно 35 и 45 км соответственно. Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 22 км (12 морских миль) от побережья, самолет не нарушал.

Аналогичные полеты американские разведывательные самолеты провели в районе российских баз в Сирии в минувшие субботу и воскресенье, а также в нынешний понедельник.

Как сообщалось, в понедельник американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершили полеты сразу вблизи северных, южных и западных рубежей европейской части России, а также у ее Дальнего Востока.

Переброшенные на минувшей неделе в Великобританию бомбардировщики, вылетевшие с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, осуществили полеты на Севере в районе российских территорий в Баренцевом море, в том числе у Мурманской области, вблизи Калининградской и Ленинградской областей в регионе Балтики, а также морских границ России на Черном море. Кроме того, два "стратега" ВВС США B-52H Stratofortress, вылетевшие с американской авиабазы "Андерсен" на острове Гуам в Тихом океане, совершили пролеты вдоль побережья Камчатки.

1нв аг

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