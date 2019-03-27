Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 14:48

Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168848, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал вдоль сирийского побережья, временами приближаясь к российским базам в Хмеймиме и Тартусе на расстояние приблизительно 42 и 34 км соответственно. При этом самолет выполнял полет на высоте всего около пяти тысяч метров.

Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 22 км (12 морских миль) от побережья, он не нарушал.

По имеющимся данным, в текущем месяце американские разведывательные самолеты совершили с учетом последнего по меньшей мере шесть разведывательных полетов в районе российских баз в Сирии.

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