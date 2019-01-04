Самолет ВМС США провел разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 15:22

Лондон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в пятницу совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168764, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около двух часов курсировал вблизи сирийского побережья, временами приближаясь к российским базам на расстояние приблизительно 35-40 км. Самолет выполнял полет на высоте 4,7 тыс. метров.

Аналогичные разведывательные полеты вблизи российских баз в Сирии патрульные противолодочные самолеты ВМС США также осуществили 31 декабря и 2 января.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, в ближайшие дни вблизи побережья Сирии будет закрыт морской район в связи проведением там учений кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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