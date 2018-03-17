Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, погибли не менее 10 человек
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 17 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах, сообщают в субботу местные СМИ.
Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек.
Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли.
Причина крушения пока неизвестна.
***/ эф мф
Интерфакс