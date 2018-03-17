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Гонконг. 17 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах, сообщают в субботу местные СМИ.

Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек.

Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли.

Причина крушения пока неизвестна.

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