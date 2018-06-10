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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 4:25 10.06.2018 - 04:25

Гонконг. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет китайской авиакомпании Air China, вылетевший из Пхеньяна в 04:22 по времени Сингапура (23:22 мск субботы), приземлился в сингапурском аэропорту, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

В сообщении отмечается, что "нет информации о том, кто находится на борту, однако эксперты и наблюдатели заявляют о том, что на нем могла прибыть передовая группа делегации лидера КНДР Ким Чен Ына для подготовки северокорейско-американского саммита", назначенного на 12 июня.

Ранее агентство "Ренхап" сообщило, что Boeing 747-4J6, который используется высшим китайским руководством, в 08:30 (02:30 мск) в воскресенье вылетел из Пхеньяна.

Агентство указывает, что в соответствии с данными сайта, отслеживающего полеты самолетов в мире, после вылета из Пхеньяна изначально объявленный рейс лайнера СА122 направлением в Пекин был изменен на СА61, направляющийся с Сингапур.

По сообщению агентства, нет сведений о том, кто находится на борту, однако, "по разрастающимся слухам", в нем может находиться лидер КНДР Ким Чен Ын, направляющийся в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщали СМИ, КНДР обратилась к китайским властям с просьбой предоставить для доставки Ким Чен Ына к месту встречи лайнер, соответствующий по классу самолета американского президента.

Ранее из Канады с саммита G7 в Сингапур вылетел Д.Трамп.

Министр иностранных дел Сингапура, как передают китайские СМИ, сообщил, что Д.Трамп и Ким Чен Ын должны прибыть к месту встречи в воскресенье, чтобы обеспечить подготовку к саммиту и "все прошло хорошо".

Мировые эксперты не исключают, что переговоры лидеров двух стран могут начаться раньше в рабочем режиме, чтобы согласовать позиции и обеспечить успешное проведение официального саммита 12 июня.

КНДР постоянно настаивает на том, чтобы сообщения о визитах ее руководителей обнародовались по завершении официальных мероприятий.

Гк жг

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