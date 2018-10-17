Самолет первой леди США из-за технических неполадок вернулся на авиабазу после взлета
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет, на борту которого находилась первая леди США Мелания Трамп, вернулся на авиабазу Эндрюс через 10 минут после взлета, сообщает в среду канал "Эй-би-си ньюс".
По информации журналистов, находившихся на борту, самолет не смог продолжать полет из-за неких технических неполадок. Они также сообщили, что в салоне был дым и ощущался запах гари.
Канал отмечает, что первая леди США покинула борт самолета. Она должна была лететь в Филадельфию, однако теперь перелет отложен.
1эф во
Интерфакс