Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 8:44

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет, направлявшийся в Момбасу, в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби - столицы Кении, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.

Информация о жертвах пока не поступала.

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