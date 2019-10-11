Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет, направлявшийся в Момбасу, в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби - столицы Кении, сообщают западные СМИ.
По данным СМИ, самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.
Информация о жертвах пока не поступала.
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