Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 9:21

(дополнены 2 - 3-й абзацы, добавлен 4-й абзац)

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет, направлявшийся в Момбасу, в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби - столицы Кении, сообщили в пятницу местные СМИ.

По данным СМИ, самолет, летевший рейсом 5Y-IZO, принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.

Сообщается, что несколько человек пострадали, информации о погибших не поступало.

На месте происшествия проходит спасательная операция.

1ви аю

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