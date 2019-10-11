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Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет, направлявшийся в Момбасу, в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби - столицы Кении, сообщили в пятницу местные СМИ.
По данным СМИ, самолет, летевший рейсом 5Y-IZO, принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.
Сообщается, что несколько человек пострадали, информации о погибших не поступало.
На месте происшествия проходит спасательная операция.
1ви аю