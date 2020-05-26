Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 18:47

Лондон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершил очередной длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около двух часов кружил вблизи Сирии. В районе базы в Тартусе он приближался к сирийскому побережью на расстояние 29,7 км, то есть фактически шел по кромке 12-мильной морской границы, проходящей в 22 км от берега. К авиабазе Хмеймим Poseidon подходил на расстояние 39 км.

Полет выполнялся на высоте 7,7 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Аналогичные полеты на минувшей неделе фиксировались почти ежедневно. На текущей неделе их было уже два. Всего в мае с учетом нынешнего американские морские разведчики совершили, по меньшей мере, 13 подлетов к российским базам в Сирии.

Во вторник Африканское командование вооруженных сил США обвинило Москву в отправке в Ливию своих истребителей для поддержки российских наемников ЧВК группы Вагнера, воюющих на стороне армии маршала Халифы Хафтара против законных властей страны.

Оно утверждало, что российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России после транзита через Сирию, где, по его данным, они якобы были перекрашены для маскировки своего российского происхождения.

Командующий генерал Стивен Таунсенд указал, что военные США видели, как "Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию".

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