Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 4:35

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Самолет, зафрахтованный МИД Великобритании для эвакуации граждан королевства и ЕС, вылетел утром в пятницу из китайского города Ухань.

"В 09:45 (по местному времени) (4:45 по мск) гражданский самолет, зафрахтованный Министерством иностранных дел, на борту которого находились 83 британских и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя в Великобританию. Чартерный рейс должен приземлиться в аэропорту RAF Brize Norton в 13:00 по британскому времени (16:00 по мск)", - говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что для оказания помощи пассажирам на борту находятся медработники.

После остановки в Великобритании, самолет отправится в Испанию.

"После чего страны происхождения граждан ЕС возьмут ответственность за них", - уточняется в сообщении.

"Отрадно, что наш эвакуационный рейс уже покинул Ухань. Мы знаем, насколько тяжелая ситуация сложилась для тех, кто ждет отъезда. Мы работаем круглосуточно, чтобы расчистить путь для безопасной эвакуации. Благополучие попавших в ловушку и общественная безопасность были нашими главными приоритетами", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

1вз тг

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