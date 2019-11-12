***Власти Перу отказались пускать самолет с Моралесом в свое воздушное пространство
Мадрид. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Самолет, на борту которого находится бывший президент Боливии Эво Моралес, осуществил техническую остановку в столице Парагвая городе Асунсьоне, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.
В Асунсьоне самолет дозаправят, чтобы он смог продолжить свой путь в Мехико.
Сообщается, что перед вылетом из Боливии самолет с Моралесом на борту на час задержался в аэропорте города Чиморе, так как власти Перу отказали ему в использовании своего воздушного пространства.
При этом на пути в Боливию самолет, отправившийся за Моралесом из Мексики, дозаправился в столице Перу - Лиме, сообщали СМИ.
Ожидается, что рейс от Асунсьона до Мехико займет порядка семи часов.
Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища. Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".
Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье после 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.
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