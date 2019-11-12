Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 8:03

***Власти Перу отказались пускать самолет с Моралесом в свое воздушное пространство

Мадрид. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Самолет, на борту которого находится бывший президент Боливии Эво Моралес, осуществил техническую остановку в столице Парагвая городе Асунсьоне, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.

В Асунсьоне самолет дозаправят, чтобы он смог продолжить свой путь в Мехико.

Сообщается, что перед вылетом из Боливии самолет с Моралесом на борту на час задержался в аэропорте города Чиморе, так как власти Перу отказали ему в использовании своего воздушного пространства.

При этом на пути в Боливию самолет, отправившийся за Моралесом из Мексики, дозаправился в столице Перу - Лиме, сообщали СМИ.

Ожидается, что рейс от Асунсьона до Мехико займет порядка семи часов.

Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища. Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье после 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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