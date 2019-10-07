Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 14:48

Лондон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет дальнего боевого управления и целеуказания ВВС США E-8C Joint Stars в понедельник провел длительный разведывательный полет вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, в течение нескольких часов курсировал над международными водами Балтийского моря. Он предназначен для отслеживания и классифицирования целей и управления боевыми действиями войск. Диапазон обнаружения целей составляет 200 км.

Одновременно у границ Калининградской области выполнял полет также самолет радиотехнической разведки ВВС США RC-135V. В течение около трех часов он барражировал в воздушном пространстве над Польшей, Литвой и Балтийским морем.

В понедельник у границ России в регионе Балтики был также зафиксирован стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Дальний беспилотник, в частности, осуществил серию пролетов вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в небе Эстонии.

В минувшую пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что на прошлой неделе 42 иностранных летательных аппарата вели воздушную разведку вдоль государственных границ РФ.

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны за неделю выполнили 27 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечалось в публикации.

1нв пч

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