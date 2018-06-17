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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 22:43 17.06.2018 - 22:43

Лондон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Переброшенный из США в Великобританию самолет дальнего боевого целеуказания и управления ВВС США E-8 Joint Stars в воскресенье совершил разведывательный полет вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолет, предназначенный для распознавания и классифицирования целей на расстоянии 200 км, осуществлял длительный полет у границ области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Как сообщалось, в воскресенье стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провели многочасовые разведывательные полеты вблизи морских границ России на Черном море.

Перед полетом у черноморского побережья России стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение восьми часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР в Донбассе, совершая полет к северу от нее в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом американский беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 35-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Согласно открытым источникам, имеющаяся на борту RQ-4B аппаратура позволяла ему вести разведку на всей территории самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также прилегающих к Украине приграничных районов России и передавать собранную информацию на пункт управления через спутник в реальном режиме времени.

В минувшую пятницу американский беспилотник RQ-4B Global Hawk также совершил многочасовой полет вблизи западных границ России. Он был зафиксирован вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

1нв гс

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