Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 11:17

Таллин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Пассажиры самолета эстонской авиакомпании Nordica во вторник вернулись в Таллин из-за возникшей технической неисправности лайнера, не долетев до Ниццы и воспользовавшись кислородными масками.

"Когда самолет пролетал над Латвией, у него возникла техническая неисправность. Пилот быстро снизил высоту полета и развернул самолет обратно в Таллинн", - сообщила газета Postimees со ссылкой на источник в авиакомпании.

Из-за снижения высоты пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками.

"Самолет прибыл в Таллинн. Пассажирам ничего не угрожало", - заявил представитель компании Тоомас Уйбо (Toomas Uibo).

Причина неисправности выясняется.

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