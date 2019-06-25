Таллин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Пассажиры самолета эстонской авиакомпании Nordica во вторник вернулись в Таллин из-за возникшей технической неисправности лайнера, не долетев до Ниццы и воспользовавшись кислородными масками.
"Когда самолет пролетал над Латвией, у него возникла техническая неисправность. Пилот быстро снизил высоту полета и развернул самолет обратно в Таллинн", - сообщила газета Postimees со ссылкой на источник в авиакомпании.
Из-за снижения высоты пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками.
"Самолет прибыл в Таллинн. Пассажирам ничего не угрожало", - заявил представитель компании Тоомас Уйбо (Toomas Uibo).
Причина неисправности выясняется.
вв