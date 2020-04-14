Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 23:33

Нью-Йорк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Самолет "Аэрофлота" с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке (JFK), сообщается на сайте аэропорта в среду.

Рейс SU102 Москва - Нью-Йорк вылетел из терминала F аэропорта "Шереметьево" в 14 апреля в 14:30 мск без опозданий.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, "на борту граждане США, пожелавшие покинуть РФ и вернуться на родину, однако самолет не заполнен даже наполовину". Боинг имеет компоновку из 324 кресел в эконом классе, а также 48 в комфорт и 30 - в бизнес классе.

Между тем, российские граждане ожидают вылета из Нью-Йорка 14 апреля в 19:20 по местному времени (15 апреля, 02:20 мск) рейсом SU103 по маршруту "Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва".

Согласно опубликованному в телеграм-канале Минкомсвязи РФ финальному списку, данным рейсом вернутся домой 274 россиянина.

Однако в JFK их ждет дополнительная проверка. На борт смогут попасть только жители Москвы, Московской области, Санкт - Петербурга, Ленинградской области.

В настоящий момент идет регистрация на рейс SU103.

7 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейс в США, тогда из Москвы смогли вылететь пассажиры отменного 3 апреля рейса. Обратно в Россию лайнер доставил порядка 70 человек - жителей Москвы и Подмосковья.

Как ранее сообщал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, более 2 тыс. россиян хотят вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса.

Нью-Йорк находится в эпицентре распространения коронавирусной инфекции.

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